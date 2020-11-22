Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 22 ноября

Портал, ведущий статистику по эпидемиологической ситуации с Covid-19 в Карелии, привел обновленные данные по количеству заболевших в районах республики на 22 ноября.

Лидером по числу зараженных остается Петрозаводск - в столице республики уже 7711 (+185 за сутки) больных. Следом идет Кондопожский район - 624 (+18) заболевших. Третье место у Прионежского района - 517 (+0) инфицированных.

Более трехсот заболевших в Кемском районе (388, +0), в Сегежском районе (374, +5) и в Костомукше (360, +37). Более двухсот зараженных в Медвежьегорском районе (293, +11), Сортавальском районе (276, +10), Пудожском районе (253, +13), Пряжинском районе (246, +1), Олонецком районе (236, +12), Беломорском районе (219, +13), Суоярвском районе (211, +0) и в Лахденпохском районе (206, +2).

Меньше всего заболевших в Калевальском районе - 62 человека. Это единственная территория республики, на которой число зараженных не добралось до сотни. Фото twimg.com