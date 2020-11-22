Вандалы продолжают расписывать отремонтированный подземный переход

На днях сотрудники «Городского комбината благоустройства» вновь очищали от граффити подземный пешеходный переход, расположенный в створе улицы Максима Горького в Петрозаводске. Вандалы снова и снова наносят надписи на стены, несмотря на все просьбы этого не делать, сообщает пресс-служба мэрии.

Администрация города напомнила о том, что повреждение муниципального имущества влечет за собой наказание - от штрафа до уголовной ответственности.

Напомним, подземный переход был реконструирован весной-летом этого года. Полностью обновлена подземная часть и лестницы, оштукатурены потолки, облицованы стены, уложен новый асфальт, обновлено освещение, модернизирована система водоотведения. Фото пресс-службы мэрии Петрозаводска