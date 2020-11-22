Опубликованы фотографии интерьера нового железнодорожного моста

В Сети появились фотографии интерьера нового пешеходного моста над железной дорогой, расположенного рядом с вокзалом Петрозаводска. Кадры опубликовало издание «Губернiя Daily».

Новый переход разделен внутри на две части. Одна предназначена для пешеходов, следующих с Перевалки в центр города. По второй части пассажиры будут спускаться к железнодорожным платформам. В этой части есть выход к лифтам.

Переход также оборудован пандусом для удобства маломобильных пассажиров.

Напомним, новый пешеходный мост строится в Петрозаводске в рамках подготовки к столетнему юбилею Карелии. Работы организованы холдингом «РЖД».

Точной даты открытия нового перехода пока нет.