Ремонт дворов завершен в Петрозаводске

В Петрозаводске завершен ремонт всех дворов, запланированный на 2020 год. Об этом отчиталась пресс-служба мэрии города.

Всего преобразился 71 двор. Они заасфальтированы, в них установлены скамейки и урны, проведено освещение, установлены детские и спортивные площадки, оборудованы новые автомобильные парковки. Проведено озеленение, спилены старые аварийные деревья.

Работы на 56 объектах уже приняты. Сейчас ведется приемка последних 15 дворов, после чего подрядчик получит оплату.

В мэрии отметили, что весной-летом 2021 года в карельской столице начнется благоустройство других дворов. Работы стартуют, как только позволят погодные условия. Фото пресс-службы администрации Петрозаводска