Появились новые улицы, где живут заболевшие COVID-19 в Петрозаводске

На онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесены новые отметки в Петрозаводске, фиксирующие место проживания людей, заразившихся инфекцией.

Очередной заболевший СOVID-19 проживает на улице Варламова в доме №19. По этому адресу выявлен уже четвертый случай. Ранее заболевшие были обнаружены 23, 26 и 29 мая 2020 года. Также коронавирусные больные появились на улицах Сыктывкарская (дом №25), Лососинская, Гоголя (29) и Ульянова.

Напомним, за минувшие сутки 28 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии: 7 человек в Петрозаводске, 7 человек в Беломорске, 2 человека в Муезерском районе (село Реболы и поселок Лендеры), 1 человек в Сортавальском районе (поселок Рускеала), 1 человек в Олонецком районе (поселок Ильинский), 10 человек – рабочие-вахтовики со стройплощадки Белопорожской ГЭС.

На сегодняшний день коронавирусной инфекцией в республике заболели 548 человек.