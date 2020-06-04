Часовня в селе Крошнозеро преобразилась

Часовню, расположенную в селе Крошнозеро, отремонтировали: на собранные прихожанами денежные средства удалось покрасить фасад здания, заменить ветхое крылечко, отремонтировать колокольню и сделать напуск над входом в помещение. Непосредственно ремонтом занимались мастера на все руки Алексей Храмченко, Евгений Фалькин и Алексей Ершов. К его выполнению мужчины приступили со знанием дела, стараясь не упустить ни одну мелочь. Они устранили много различных недочетов, которые выявили уже в ходе работы.

Всего на преображение часовни потрачено 48 тысяч рублей. Деньги ушли на закупку строительного материала, краски и прочих необходимых вещей. Сюда же вошла и оплата труда мастеров.

Жители Крошнозера довольны: красиво смотрится часовня в центре села.

Надо сказать, что она была построена на пожертвования и силами жителей села в 2007 году. Тогда многие внесли свою лепту: кто возвел прочные стены, кто закупил кровельное железо. Супруги Таракановы украсили часовенную колокольню резными кружевами, Андрей Кулигин привез крест, который сейчас сияет на маковке часовни... Вот и теперь крошнозерцы вновь объединились, чтобы обновить часовню Святителя Николая, покровителя села.