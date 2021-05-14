Россия с 25 мая возобновит авиасообщение с пятью государствами

С 25 мая Россия возобновит авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Регулярные перелеты Москва-Рейкьявик и Москва-Валлетта будут выполняться дважды в неделю, Москва-Канкун, Москва-Лиссабон и Москва-Джидда - трижды в неделю, Грозный-Джидда и Махачкала-Джидда - раз в неделю.

Также с 25 мая будет увеличено число регулярных рейсов с Южной Кореей, Финляндией и Японией. Авиасообщение с другими государствами с 25 мая возобновляется из международных аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ.

Ранее Россия возобновила международные полеты в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Казахстан, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Танзанию, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, Мальдивы, Кубу и Сейшелы. (фото atorus.ru)