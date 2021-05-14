Карельские дети поехали отдыхать в «Артек»

35 детей из Карелии отправились на отдых в международный детский центр «Артек», рассказали в министерстве образования и спорта республики. Школьники станут участниками шестой смены дополнительной общеразвивающей программы «Мы дети твои, Россия!».

Для участия в конкурсном отборе на получение путевки в центры «Орленок» и «Смена» следует обратиться с заявлением и портфолио ребенка в Центр диагностики и консультирования (по адресу, или по почте (oodo.cdk@mail.ru).

Для участия в конкурсе на получение путевки в «Артек» и «Океан» нужно зарегистрироваться в системе «Путевка» и следовать инструкции.

Информацию также можно получить по телефону: 8 (814-2) 76-29-61 и по ссылке. (фото pnp.ru)