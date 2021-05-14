Семен Слепаков в стихах рассказал о разводе

Известный юморист Семен Слепаков в стихотворной форме признался, что после восьми лет брака развелся с супругой, сообщает Hello! Признание 41-летнего комедийного актера опубликовано в «Инстаграме». В строках о своей личной жизни он написал, что развод состоялся еще прошлой осенью.

«Я в браке давно уж не состою, Не буду вас утомлять Деталями. Грустно, но се ля ви. Нас прошлой осенью развели, И странно, что этого вы не нашли»,

- написал юморист. Слепаков также обратился к хейтерам, которые упрекнули его в продажности.

Впервые на развод пары намекнула Ксения Собчак в 2019 году, но тогда они на это никак не отреагировали. Позднее поклонники обратили внимание на отсутствие обручального кольца на руке артиста. Бывшая супруга Слепакова – юрист по профессии. Их свадьба прошла летом 2012 года в Италии. (фото cosmo.ru)