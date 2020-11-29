Карелия вошла в топ-5 регионов с самой высокой заражаемостью COVID-19

За минувшие сутки в России коронавирусная инфекция выявлена у 26 683 человек. Общее число заразившихся в стране достигло 2 269 316, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на оперативный штаб страны по борьбе с распространением COVID-19.

Регионы–лидеры по числу новых случаев: Москва – 6798 (всего – 599 213); Санкт-Петербург – 3701 (122 216); Московская область – 1069 (109 962); Нижегородская область – 471 (54 027); Карелия – 414 (45 945).

Умерли за последние 24 часа 459 заразившихся. Это на 10% меньше, чем накануне. Днем ранее умерло 510 человек с COVID-19. Общее число летальных исходов в стране достигло 39 527. Выздоровели с начала пандемии 1 761 457 (фото с news.yandex.ru)