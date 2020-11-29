Доктор Мясников предсказал новую смертельную эпидемию

Известный телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале рассказал о о важности разработки мер защиты из-за угрозы возникновения серьезных эпидемий с большим уровнем смертности, при том, что коронавирус к таким не относится. Об этом пишет сегодня РИА Новости.

«Например «универсальную» вакцину против гриппа – нам грозит именно он, «птичий» или «свиной» рано или поздно гром грянет! Как пишут вирусологи: серьезная эпидемия в паре мутаций от нас!» – написал Мясников, отметив, что первая мутация – это переход вируса от животного к человеку, а вторая – от человека к человеку.

Он напомнил, что в Китае первую мутацию от свиней и птиц регистрируют постоянно, а «до беды один шаг!». Попытка создать универсальную вакцину от гриппа пока не увенчалась успехом.

По словам Мясникова, коронавирус показал, что люди не были готовы к появлению такой инфекции. Но отметил, что теперь стало ясно, сколько требуется времени для разработки вакцины.

«Если придет вирус со смертностью 35-40%, то к моменту появления такой вакцины погибнут десятки миллионов людей», – написал врач и добавил, что сейчас нужно бросить силы ученых и средства на создание именно такой вакцины, иначе «потом куда дороже встанет» (фото tuapsevesti.ru).