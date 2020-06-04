Количество заболевших COVID-19 в России приблизилось к полумиллиону

За последние сутки в России зафиксировали 8831 новый случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб. Наибольшее число заразившихся зафиксировали в Москве – 1998 человек. Следом идут Московская область (767), Санкт-Петербург (375), Нижегородская (319) и Свердловская (298) области.

В общей сложности в России выявлено 441 108 случаев заражения коронавирусом.

За минувшие сутки в стране из-за коронавируса погибли 169 человек, выздоровели 8666 пациентов. За весь период в России зафиксировано 5384 летальных исхода, выздоровели 204,6 тыс. человек.

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется и постепенно улучшается, сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«С какими-то прогнозами, наверно, все-таки должны выступать люди, которые основывают свои суждения на мнении специалистов, эпидемиологов, медиков. В первую очередь этой информацией обладает Сергей Семенович (мэр столицы Собянин) применительно к Москве как региону Российской Федерации. Вы знаете, что в целом применительно к стране сейчас специалисты констатируют положительную динамику, ситуация стабилизируется и постепенно улучшается. С какими-то более долгосрочными прогнозами, вы знаете, все выступают весьма осторожно, что касается страны в целом»,

– сказал Песков, отвечая на вопрос, когда к обычной жизни вернется вся страна.

Добавим, за минувшие сутки 28 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии: 7 человек в Петрозаводске, 7 человек в Беломорске, 2 человека в Муезерском районе (село Реболы и поселок Лендеры), 1 человек в Сортавальском районе (поселок Рускеала), 1 человек в Олонецком районе (поселок Ильинский), 10 человек – рабочие-вахтовики со стройплощадки Белопорожской ГЭС.

На сегодняшний день коронавирусной инфекцией в республике заболели 548 человек.