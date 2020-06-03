Ученые назвали симптомы коронавируса у домашних питомцев

Коронавирус атакует не только человека, но и способен поражать домашних животных. Заражению подвержены популярные у миллионов людей домашние любимцы – кошки и собаки.

Как правило, собаки переносят COVID-19 без проявления внешних симптомов, сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов научных центров Россельхознадзора. При этом у инфицированных кошек проявляются признаки острой респираторной инфекции.

Заболевшие кошки могут кашлять, чихать, у них может повышаться температура, появляться выделения из носа и глаз. В отдельных случаях может быть рвота и диарея.

По данным ученых, у Всемирной организации здравоохранения нет доказательств возможности передачи коронавируса людям от кошек и собак.

По сообщению РБК, существует вероятность передачи коронавируса воздушно-капельным путем от одной кошки к другой. Поэтому владельцам рекомендовано исключить тесные контакты между домашними животными в тех местах, где выявлено много случаев заражения. Заболевшим коронавирусом людям советует сократить контакты с домашними любимцами, не кормить и не гладить, не давать им лизать руки.

В Россельхознадзоре рекомендуют проверять домашних животных, тесно контактировавших с заболевшим либо проявляющих признаки респираторного заболевания.