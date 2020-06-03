03 июня 2020, 16:15
Россия

Авиалесоохрана прогнозирует пожары в июне в Карелии

Повышенные риски лесных пожаров прогнозируют в пяти федеральных округах России

В июне повышенные риски лесных пожаров прогнозируют в Северо-Западном, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Авиалесоохрану.

По прогнозу по Северо-Западу в первый летний месяц пожары возможны на севере Новгородской области, Ленинградской области, юге Карелии, востоке Архангельской области и на западе Коми.

По данным Рослесхоза, с начала года было ликвидировано 5696 пожаров.

Обсудить
просмотр
168901
Метки: 
лесной пожар
прогноз
авиалесоохрана
пожар