BlaBlaCar возобновил работу в России после приостановки из-за COVID-19

Популярная французская компания BlaBlaCar возобновляет работу в России, пишет сегодня «Коммерсантъ». Напомним, что о временной приостановке своей деятельности сервис попутчиков сообщил в конце марта 2020 года. Чтобы вернуться на рынок, ей пришлось прислушаться к рекомендациям Минздрава РФ и ввести ряд ограничений, связанных с безопасностью клиентов:

– запрещено путешествовать при симптомах заболевания;

– в поездке необходимо использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать безопасную дистанцию, не пожимать руки.

BlaBlaCar также ограничил число мест для бронирования до четырех, а также ввел функцию «только один сзади», с помощью которой водитель может ограничить число попутчиков одним человеком.

Кроме того, BlaBlaCar в разных регионах открывает для официальных перевозчиков возможность продажи билетов через свою платформу, сообщил представитель компании.