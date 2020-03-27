BlaBlaCar останавливает работу в России

Сервис BlaBlaCar объявил о приостановке своей деятельности в России из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление компании.

В BlaBlaCar отметили, что с самого начала эпидемии информировали своих пользователей (которых только в России около 25 миллионов) о необходимых мерах предосторожности.

«В связи с распространением пандемии COVID-19 в России и в мире, BlaBlaCar решила предпринять очередные упреждающие меры. В ночь с 29 на 30 марта компания приостановит работу платформы на территории всей России до дальнейшего уведомления», - рассказали в пресс-службе сервиса.