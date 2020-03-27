27 марта 2020, 19:28
BlaBlaCar останавливает работу в России
Сервис поиска попутчиков выступил с заявлением о приостановке деятельности из-за пандемии коронавируса
Сервис BlaBlaCar объявил о приостановке своей деятельности в России из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление компании.
В BlaBlaCar отметили, что с самого начала эпидемии информировали своих пользователей (которых только в России около 25 миллионов) о необходимых мерах предосторожности.
«В связи с распространением пандемии COVID-19 в России и в мире, BlaBlaCar решила предпринять очередные упреждающие меры. В ночь с 29 на 30 марта компания приостановит работу платформы на территории всей России до дальнейшего уведомления», - рассказали в пресс-службе сервиса.