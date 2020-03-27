В Минздраве рассказали, когда коронавирус в России пойдет на спад

В конце апреля - начале мая эпидемия коронавируса в России пройдет свой пик. После этого количество заболевших пойдет на спад. Такой прогноз дал главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико. Его слова приводят «Известия».

Академик объяснил, что новый вирус относится к группе острых респираторных инфекций и ничем не отличается от большинства других - его активность с наступлением теплого времени года значительно падает. И, соответственно, повышается в осенне-зимний период.

Брико считает, что заражение большинства жителей планеты коронавирусом маловероятно. По словам специалиста, сейчас правительства большинства стран мира принимают исключительные меры по борьбе с распространением вируса.