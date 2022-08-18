Ученикам в Карелии вновь будут измерять температуру при входе в школу

В учебных заведениях Карелии в новом учебном году снова организуют «утренние фильтры». Такую рекомендацию дал Роспотребнадзор из-за риска распространения коронавируса. При входе в здание школы у детей будут измерять температуру.

В школах республики должны усилить дезинфекционный режим. Он предполагает проведение уборок с использованием дезсредств, наличие антисептиков для рук и использование приборов для обеззараживания воздуха. Также в школах должна быть проведена генеральная уборка перед началом учебного года. Для школьников должны быть созданы условия для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и одноразовых полотенец или электрополотенец в умывальниках, туалетной бумаги в туалетных комнатах). Сотрудникам пищеблоков рекомендовано носить маски и перчатки.

По данным Роспотребнадзора, в новом 2022-2023 учебном году в Карелии запланирована работа 195 общеобразовательных организаций, в 18 из них продолжается капремонт, работы должны быть завершены к 1 сентября.

Ранее ведомство рекомендовало использовать защитные маски в местах массового скопления людей, медучреждениях и общественном транспорте. (фото unsplash.com, Feliphe Schiarolli)