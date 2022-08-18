Туалет по-прежнему во дворе. Но с душем и горячей водой

Текст и фото: Антонина Кябелева

Владельцев загородных домов не удивишь новым объектом дачной инфраструктуры, возведение которого Михаил Николаевич недавно закончил на своем участке. Но обитатели Машезера, которые лето проводят в обычных дачных домах, теперь ходят к Михаилу Николаевичу и его супруге Анастасии Марттиевной, как на экскурсию. Пенсионер своеобразно решил одну их самых насущных проблем для туристической Карелии, правда, только в рамках своей семьи.

Участок с домом в Машезере супруги приобрели в 2000 году. Добротный дом в Шуе сгорел, и семья приобрела участок со старым домом в дачном кооперативе в Машезере.

«Мы все переделывали. Переделывали дом, надстроили второй этаж, сделали теплицы, гараж. У нас есть в доме горячая вода, подключена стиральная машина. В общем, стараемся, чтобы было комфортно»,

- перебивая друг друга рассказывали супруги.

Участок в семь соток я застала в идеальном состоянии. Цветы, теплицы, банька, клубника, картофель, кабачки, помидоры, огурцы, смородина, крыжовник, горох - обычный набор карельских дачников. Михаил Николаевич и Анастасия Марттиевна уверяют, что пару часов в день достаточно, чтобы, не особо напрягаясь, содержать участок в порядке. Остальное время они радуются урожаю и наслаждаются жизнью на пенсии. Трое детей и шестеро внуков не дают скучать.

Стол для настольного тенниса привлекает соседей, которые с удовольствием проводят здесь вечера.

«Я только один раз жену сумел обыграть. Но и то пришлось собрать все силы»,

- рассмеялся Михаил Николаевич.

С недавних пор внимание соседей привлекает небольшое, словно игрушечное, строение, выросшее рядом с домом. Догадаться, что это туалет, не так просто.

Анастасия Марттиевна призналась, что, когда муж задумал построить новый туалет рядом с домом, она была категорически против. До этого у них был обычный дачный туалет. Но Михаил Николаевич - по профессии станочник по деревообработке настоял. Ему приходилось и бани возводить, и дома строить, и кровли перекрывать. Так как на даче супруги живут с мая по начало октября, то захотелось, помимо бани, иметь комфортный туалет с душем. Тем более, что дети с внуками – частые гости и тоже привыкли к городскому комфорту.

«Хотелось сделать туалет с душем, как в городе. Чтобы в любой момент можно было душ принять»,

- рассказал Михаил Николаевич.

На строительство туалета с душем ушло ровно два месяца. В середине июля он сдал его супруге, образно говоря, «под ключ». Хотя, конечно, на ключ новое сооружение никто не запирает.

«Я снял размеры нашей ванны в городской квартире и сделал точно, как дома. Мне в перспективе нужно баню ремонтировать. Теперь могу не спешить, спокойно все сделать. Ведь помыться в любой момент мы теперь можем без проблем»,

- сказал Михаил Николаевич.

К строительству он подошел со скрупулезностью опытного строителя. Фундамент, трубы, септик, утепление стен, пластиковое окно, электричество, внешняя и внутренняя отделка… Здесь кажется, что ты попал в городскую квартиру. Все продумано до мелочей – зеркало, полочки, раковина, душ обычный, душ гигиенический. В общем, полный комфорт.

В общей сложности строительство туалета обошлось в 105 тысяч рублей. Понятно, что это только строительные материалы и сантехника. Правда, за электричество приходится платить немало. Анастасия Марттиевна рассказала, что они платят чуть ли не больше всех в кооперативе – последний раз пришлось заплатить за год 5 тысяч рублей. Но с учетом того, что работает и бойлер, и насосы, а супруги почти полгода постоянно живут на даже, это вполне адекватная цена.

Свою жизнь без дачи супруги уже не представляют. Анастасия Марттиевна работала учителем английского языка и лето, когда школьники на каникулах, традиционно проводила за городом. Хотя и зимой, призналась Анастасия Марттиевна, она не скучает. Ученики до сих пор ходят к ней, чтобы подтянуть английский.

Супруги успевают и путешествовать, продлевая себе лето. В конце августа они собираются в станицу Благовещенская под Анапой, где им очень нравится.

«С 2019 года мы отдыхаем только там. Чистейшее море, песчаный пляж, отличный отель прямо на берегу моря, прекрасное обслуживание, зеленая территория. Что еще нужно? В этом году дети с внуками на российский юг ехать побоялись. А мы все равно едем. Мы не боимся. Будь, что будет»,

- сказала Анастасия Марттиевна.

В ближайших планах Михаила Николаевича – ремонт бани и новая теплица. По его словам, летом он старается отдыхать, а работу откладывает на осень. «Осенью, когда все уезжают с дачи, и я один остаюсь, у меня такая работоспособность просыпается. Вы не представляете», - улыбнулся мой собеседник.

Я не пожалела, что приехала в Машезеро. Когда встречаешь счастливых людей, которые умеют сделать свою жизнь комфортной, интересной, разнообразной, становится светлее на душе.

Жаль только, что на туристических маршрутах Карелии с туалетами ситуация не столь радужная. Но если когда-нибудь мы осознаем, что неплохо бы подумать о комфорте туристов, то у нас есть пример для подражания. Можно даже без душа. Гости Карелии, я думаю, будут счастливы увидеть хотя бы усеченный вариант объекта машезерской инфраструктуры.