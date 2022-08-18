Собственники домов по улице Правды дождались капитального ремонта

Выездной осмотр работ по капитальному ремонту домов Правды 1,а и Правды, 3 провели мэр Петрозаводска Владимир Любарский и Председатель Петросовета Надежда Дрейзис

Здесь запланирован внушительный перечень работ: ремонт фундамента, фасада здания, подвальных помещений, крыши, систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения.

Руководители города отметили активную жизненную позицию собственников жилых помещений данных МКД (Ивановой Л.А. и Яковенко Н.М.), которые обеспечивают помощь в решении многих вопросов, возникающих в ходе производства работ.

«Ремонт идет очень активно, в сроки укладываются, и это не может не радовать. Социально-экономическое развитие города идет полным ходом», - отметила Председатель Петросовета Надежда Дрейзис. (Видео)