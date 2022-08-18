МЧС в преддверии выходных обратилось к жителям Карелии

Региональное МЧС в преддверии выходных обратилось к жителям и гостям Карелии из-за установившейся жары.

В регионе на этой неделе установилась южная погода, солнце буквально выжигает траву и растения. Последний раз дождь в Петрозаводске шел 7 августа, тогда выпало всего 3 мм влаги, сообщается в группе «Погода Петрозаводска и Карелии». Из-за жары и сухости в регионе с 21 августа прогнозируют высокую пожарную опасность 4 класса.

Специалисты МЧС призвали граждан соблюдать правила пожарной безопасности на природе из-за риска возгораний. Граждан настоятельно просят не разводить костры на полях и в лесах, не бросать окурки в траву, не поджигать траву и не жечь мусор.

«Любое неосторожное обращение с огнем может стать причиной катастрофических последствий. Ваша неосторожность может стать причиной гибели большого количества людей, а также невосполнимой потери лесного массива», - заявили в карельском МЧС и призвали беречь природу. (фото unsplash.com, Malachi Brooks)