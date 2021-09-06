Все коронавирусные ограничения в Финляндии хотят снять в октябре

Правительство Финляндии обсуждает стратегию по выходу из вызванного коронавирусом кризиса. По мнению премьер-министра Санны Марин, уже скоро можно будет отказаться от всех ограничений, пишет Yle.

Глава правительства заявила журналистам, что готовится с коллегами в октябре снять все карантинные требования. Речь идет в том числе и о ношении защитных масок.

Марин считает, что при достаточном уровне вакцинации населения можно отказаться даже от ношения защитных масок.

Впрочем, все будет зависеть от охвата населения вакцинацией. Отменить ограничения власти смогут, когда 80 или 90 процентов финнов получат обе дозы прививки.

В данный момент стратегия по борьбе с пандемией основана на отслеживании цепочек заражения, изоляции заболевших и их лечении.

Недавно инфекционисты шести крупнейших городов страны выразили озабоченность тем, что отслеживание отнимает слишком много рабочей силы у медицинских округов. // Фото: Caniceus/Рixabay