Врач Сергей Филимонов: ультрафиолет губителен для коронавируса

Сергей Филимонов, врач престижной клиники «Шарите» в Берлине, известной русскому зрителю по фильму «17 мгновений весны», рассказал об ограничениях, введенных в Германии с началом карантина.

Вместе с введением ограничительных мер правительство европейской страны предприняло важные шаги, чтобы поддержать малый бизнес: в апреле десяткам тысяч предприятий были выданы субсидии. Произошло это быстро и без бюрократических проволочек.

Ситуация с эпидемией коронавируса вызывает тревогу населения Германии. Однако, по словам Сергея Филимонова, вирус не является стойким.

С учетом того, что сейчас стоит солнечная погода, и ультрафиолетовые лучи губительны для вируса, - это будет работать на нас,

- сказал врач.