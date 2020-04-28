Снаряды времен ВОВ уничтожили в двух районах Карелии

Опасные снаряды уничтожили в Медвежьегорском и Лахденпохском районах Карелии, сообщает Госкомитет Карелии по ОЖ и БН.

«Вчера саперы из подразделения по разминированию и взрывным работам Карельской республиканской поисково-спасательной службы, подведомственной Госкомитету Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, выезжали в Лахденпохский район для изъятия и уничтожения взрывоопасного предмета», - сообщает источник.

Так, снаряд диаметром 45 миллиметров был обнаружен при проведении земляных работ в поселке Асилан, который расположен на территории Хийтольского сельского поселения. А 21 апреля в Медвежьегорском районе были изъяты три артиллерийских снаряда по 76 и 122 мм, три ручных гранаты и реактивный кумулятивный выстрел «Фаустпатрон». Предметы войны уничтожили.