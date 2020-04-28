Время продажи алкоголя увеличат в Карелии

Артур Парфенчиков изменил введенные из-за режима всеобщей самоизоляции правила продажи спиртного на территории Карелии. Приобрести горячительные напитки с 29 апреля можно до семи часов вечера включительно, сообщил глава республики на своей странице в соцсети.

Ранее стало известно, что в России могут на законодательном уровне запретить продавать крепкий алкоголь в бутылках объемом менее 0,5 литра. Новый стандарт разлива исключает возможность продавать водку и другие крепкие напитки в тару объемом 0,25 и 0,375 литра.

Правило вступает в силу с 1 июля. Новый формат приведет к огромным затратам производителей на переоборудование линий производства.