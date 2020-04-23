Правила продажи крепкого алкоголя в России изменятся

В России могут на законодательном уровне запретить продавать крепкий алкоголь в бутылках объемом менее 0,5 литра. Об этом пишет «Коммерсант».

Новый стандарт разлива исключает возможность продавать водку и другие крепкие напитки в тару объемом 0,25 и 0,375 литра. Новое правило вступает в силу с 1 июля.

Как отмечает издание, новый формат приведет к огромным затратам производителей на переоборудование линий производства. У некоторых компаний на долю малых бутылок алкоголя приходится половина всего производства.