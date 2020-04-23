«РЖД» внесли изменения в правила продажи билетов

С 23 апреля пассажиры обязаны указывать свои контактные данные при покупке билетов на поезда. Об этом сообщает пресс-служба «РЖД».

При любом формате покупки проездных документов (в кассах или через Интернет) пассажир будет обязан указать номер телефона либо адрес электронной почты. На эти контакты будет приходить информация о возможных изменениях графика движения поезда.

Изменения введены в соответствии с приказом министерства транспорта. Если раньше пассажир мог оставлять свои контактные данные по желанию, то теперь это закреплено на законодательном уровне.