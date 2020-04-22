В 21 регионе России появится платформа для выдачи цифровых пропусков

Платформу выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 субъекте России. Об этом сегодня со ссылкой на заявление Минкомсвязи сообщает РИА Новости.

Сообщается, что по итогам совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации Минкомсвязи получило заявки от 21 субъекта на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков.

Платформа предусматривает для работодателей возможность подачи через личный кабинет юрлица на едином портале госуслуг списков сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков.

После одобрения поступившей от работодателя заявки со стороны региона будут формироваться постоянные цифровые пропуска в виде QR-кодов.

Ранее мэр Москвы предложил ввести систему цифровых пропусков во всех регионах страны.