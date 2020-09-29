В Карелии пригрозили закрывать магазины, где нарушают масочный режим

Торговые точки, в которых не соблюдают масочный режим и социальную дистанцию, могут наказывать вплоть до закрытия. Об этом глава Карелии Артур Пафренчиков и вице-премьер Дмитрий Родионов заявили 29 сентября в ходе прямой линии.



Губернатор отметил, что в регионе удалось сдержать распространение коронавируса, и это показывает эффективность предпринятых мер. Однако в последнее время многие граждане перестали соблюдать установленные правила, в том числе – требование носить средства защиты в магазинах и торговых точках. Это подтвердил и вице-премьер по экономике Дмитрий Родионов.



«В последнее время предприниматели расслабились. Нормой стало зайти без маски в кафе, в магазин», – сказал Родионов.

«По Сегеже много жалоб, что там не соблюдается масочный режим в магазинах. Я уже дал поручение разобраться с этим. Обращаемся к бизнесу: будет карантин или не будет, зависит от вас. Не имеет права человек заходить без маски. Ничего в этом плане не изменилось!»

– напомнил Парфенчиков.



Дмитрий Родионов напомнил, что, если у посетителей должны быть маски, то работники обязаны носить перчатки, а при оказании услуг – очки или защитные экраны. На кассах не должно быть толкучки, и это обязаны контролировать сами сотрудники. Точно так же никуда не исчезло ограничение численности посетителей.



Родионов сказал, что власти намерены устраивать рейды и лишать нарушителей мер государственной поддержки. Могут быть и более серьезные санкции.



«Будем выходить в суд и требовать административного приостановления», – сказал вице-премьер.

Фото: ria.ru, Артур Лебедев