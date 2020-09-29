Станция переливания крови остро нуждается в донорах

Станция переливания крови республики Карелия заявила о нехватке донорской крови. Так, сложилась острая необходимость в донорах групп крови: O (I) Rh (-), A (II) Rh (-), B (III) Rh (-), B (III) Rh (+), АB(IV) Rh (-).

Центр крови пока не принимает доноров с Kell + антигеном, также приостановлен забор плазмы. Прием доноров ведется по предварительной записи по телефонам: +796-581-71085 , 76-42-65 (с 13 до 15). Сдать кровь можно на Пирогова, 4-а, с 8 до 13 часов.