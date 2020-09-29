У родителей остался один день для подачи заявлений на детские выплаты

В Пенсионном фонде напомнили, что 30 сентября - последний день, в который родители детей в возрасте от 0 до 16 лет могут подать завление на получение материальной помощи в период пандемии.

К настоящему времени единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет в Карелии получили родители почти 100 тысяч детей. Помощь в размере 5 тысяч рублей на малышей до 3 лет перечислена на 19 тысяч детей.

При этом, до сих пор 141 маленький ребенок и 1128 детей постарше не охвачены программой поддержки. Чтобы ее получить, их родителям необходимо подать заявление через портал госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе Пенсионного фонда.