Семнадцать новых домов с коронавирусом выявлено в Петрозаводске

Обновлена карта распространения коронавируса в Карелии. На утро 19 августа зафиксировано 17 новых адресов, где проживают больные петрозаводчане.

Это девять адресов, где очага ранее не было: ул. Мелентьевой, 56; ул. Шотмана, 34В; проезд Дивизионный, 6; ул. Красноармейская, 28;ул. Красноармейская, 18; пр. А.Невского, 53; ул. Калинина, 28; ул. Пробная, 4 и ул. Ключевая, 16.

Восемь домов с повторными случаями заражения проживающих: ул. Пограничная, 54; пр. Октябрьский, 24; ул. Локомотивная, 15; ул. Черняховского, 29; проезд Дивизионный, 3; пр. Комсомольский, 7; ул. Торнева, 11 и ул. Котовского, 44А.

Напомним, за прошедшие сутки в Петрозаводске зарегистрировано 17 новых случаев заболевания. Всего в Петрозаводске с начала пандемии заболело 1402 человека.