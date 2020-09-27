Новые очаги заражения COVID-19 выявлены на Древлянке и Перевалке

На онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесены новые отметки в Петрозаводске, фиксирующие место проживания людей, заразившихся инфекцией. В этот раз новые точки сконцентрировались на Древлянке и Перевалке.

Так, судя по карте, 27 сентября в столице республики новые заболевшие появились по следующим новым адресам: пр. Первомайский, 9. ул. Сыктывкарская, 4

Второй раз коронавирусная инфекция выявлена по адресам ул. Московская, 16 (ранее 20.09), ул. Пархоменко, 26А (ранее 04.07), ул. Машезерская, 3 (ранее 04.08), 1-ый Университетский проезд (ранее 01.04)

А по этим адресам заразившиеся COVID-19 выявлялись уже несколько раз: пр. А.Невского, 63 (ранее 05.06, 22.08), ул. Лизы Чайкиной, 8 (ранее 21.09, 24.09), пер. Ругозерский, 5 (ранее 17.07, 18.07, 28.08, 11.09, 16.09, 22.09, 23.09), ул. Пархоменко, 31 (ранее 15.05, 27.06, 03.08), ул. С. Ковалевской, 3 (ранее 06.06, 03.08, 17.09), ул. Сыктывкарская, 17 (ранее 15.07, 24.07).

В Карелии, как мы писали ранее, коронавирусной инфекцией за минувшие сутки заразилось 30 человек: в Петрозаводске – 19 человек, в Лоухи – 8 человек, в Суоярви – 1 человек, в Кондопожском районе – 1 человек (село Янишполе), в Прионежском районе – 1 человек (ст.Шуйская)», – говорится в сообщении.