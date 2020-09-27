Молодых людей приглашают на службу в Росгвардию

Вневедомственная охрана Карелии принимает на службу молодых людей в возрасте 18-35 лет, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по республике Карелия

Требования к кандидатам:

– образование не ниже среднего (полного) общего;

– для мужчин: служба в ВС;

– физическая подготовка.

Служба во вневедомственной охране – это достойное денежное довольствие, социальные гарантии, медицинское обеспечение, бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно сотруднику и одному члену семьи, бесплатное обучение в вузах системы войск национальной гвардии РФ.

Адрес в Петрозаводске: ул. Гоголя, 45-б, к. 217

Телефоны: 8(8142)73-97-22, 8(8142)73-59-88.

В районах республики по вопросам поступления на службу можно обращаться в кадровые подразделения филиалов ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Карелия».