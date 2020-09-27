Петрозаводчане простятся с погибшим мотоциклистом 30 сентября

Прощание с погибшим в центре Петрозаводска мотоциклистом состоится в среду, 30 сентября, с 12:00 до 14:00 в муниципальном траурном зале по адресу: улица Кирова, дом 40-а (морг БСМП, вход со стороны озера). Выезд на Сулажгорское кладбище (7 участок) – в 14.05. Об этом сообщается в паблике автошколы «АвтоАкадемия», где погибший Василий Луцышин работал инструктором.

«Вася был не просто нашим коллегой, он был очень близким нашим другом. Еще в среду днем мы всем коллективом автошколы веселились на фотосессии и, конечно, не предполагали, что через шесть часов случится трагедия, – пишут коллеги в паблике. – Никто не может вспомнить Васю грустным, он всегда улыбался, любил жизнь. Безумно отзывчивый, всегда готовый прийти на помощь, что бы ни случилось: пробил ты колесо или просто плохое настроение.

Василий был поистине талантливым инструктором: все подробно, спокойно объяснял и мог повторить 1000 раз, пока не будет уверен, что человек все понял. Ученики высоко ценили, уважали и любили Васю.

Для нас – честь быть знакомыми с Василием – Большим, Добрым, Отзывчивым, Интересным человеком, прошедшим непростой путь.

Скромен и неболтлив. Не все из нас знали, что Вася – ветеран боевых действий двух военных кампаний с ранениями и наградами. Только сейчас узнаем некоторые подробности от его боевых товарищей и тех, кто знал его максимально близко.

Скорбим вместе с родными и близкими. Покойся с миром».

Напомним, трагедия разыгралась 23 сентября на проспекте Ленина в Петрозаводске. У ТРЦ «Макси» произошло столкновение автомобиля «Лада Гранта» и мотоцикла «Хонда». После столкновения мотоцикл влетел в дорожное ограждение. В результате ДТП 46-летний мотоциклист получил травмы. Его доставили в БСМП, где мужчина скончался.