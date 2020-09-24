Погибший сегодня ночью мотоциклист был инструктором автошколы
В погибшем сегодня ночью 46-летнем мужчине опознала своего инструктора одна из петрозаводских автошкол. Фото трагически погибшего коллеги разместили в паблике школы.
«Сегодня ночью трагически погиб наш Инструктор Луцышин Василий. Скорбим. Выражаем соболезнование близким»,
– написано на стене группы автошколы «АвтоАкадемия».
На видео с камер видеонаблюдения хорошо виден массовый заезд мотоциклистов по проспекту Ленина. Однако из-за ремонтных лесов, заслонивших объектив камеры, сам момент ДТП оказался незаснятым. Правда есть надежда, что момент столкновения зафиксировал чей-то видеорегистратор.
Наиболее распространенной версией ДТП является столкновение мотоциклиста с легковым автомобилем «Лада Гранта» в момент обгона.
О покойном также известно, что он награжден двумя орденами Мужества, у него осталась дочь. Мотоцикл был страстью мужчины.
"Петрозаводск говорит" писал о ДТП сегодня.
ДТП с участием мотоциклиста произошло 23 сентября в 23:17 на проспекте Ленина у ТЦ «Макси»