В минздраве объяснили, что делать с детьми в условиях дефицита масок 

19 марта Глава РК Артур Парфенчиков подписал распоряжение, запрещающее появление несовершеннолетних детей до 14 лет в общественных местах и общественном транспорте без индивидуальных средств защиты и без сопровождения взрослых.

Сразу же возник вопрос, как выполнить это распоряжение, если в аптеках Карелии маски напрочь исчезли из продажи?

В карельском минздраве согласились ответить на непростой вопрос, как исполнить распоряжение главы РК?

- Насколько я осведомлена, на заседании штаба рассматривался вопрос о необходимости обеспечения медицинскими масками аптек в Республике Карелия. От министерства здравоохранения и правительства Республики Карелия было направлено обращение в министерство промышленности и торговли России с просьбой содействия в поставке средств индивидуальной защиты, в том числе медицинских масок, в том числе для населения Республики Карелия. Данное обращение было принято в работу. Сегодня все предприятия, которые работают в Российской Федерации по изготовлению средств индивидуальной защиты, работают 24 часа в сутки 7 дней в неделю. При обеспечении средств индивидуальной защиты они будут направляться в регионы в кратчайшие сроки. На территории республики кроме того привлекаются дополнительные ведомства, которые могут выпускать, так называемые, бытовые маски. И эти бытовые маски также вскоре появятся в продаже не только в аптеках, но и в торговых центрах, киосках, ларьках. Вопрос находится на контроле. На самом деле аптечные предприятия были обеспечены масками. Но в связи с ажиотажем… все маски, которые присутствовали в аптеке, были раскуплены. Покупали помногу. Поэтому у кого-то большой запас создан, а у кого-то нет ничего, - сообщила заместитель министра здравоохранения РК Галина Матвеева.

Понятно, что подобный комментарий не сильно облегчает жизнь родителей, которые не запаслись масками.

- Как сегодня, завтра, послезавтра выходить из ситуации, если масок не появится в продаже?

Нужно максимально изолироваться, находиться дома. И заниматься домашними делами. Чем меньше будут появляться в местах массового скопления населения, тем для них для всех лучше. Это первое. Во-вторых, можно приобрести марлю и сшить себе маску. Маски эти многоразовые, они обычно четырехслойные. Их можно стирать, гладить. Если куда-то обязательно нужно выйти.

- То есть вы предлагаете шить маски?

- Я не предлагаю. Я просто говорю о том, что с учетом того, что в настоящее время ситуация сложилась одинаковая на территории всей Российской Федерации и предпринимаются все усилия для обеспечения масками, индивидуальными средствами защиты, один из выходов из положения — это то, что я озвучила, - отметила заместитель министра.

Галина Матвеева отказалась назвать конкретные ориентиры, когда маски могут появиться в продаже в Карелии.

- Мы ожидаем это в ближайшие сроки, - сказала она.

Правда, что в министерстве понимают под «ближайшими сроками» - 10 часов, день или неделю, Матвеева объяснить категорически отказалась. Она только заметила, что «насытить рынок такой большой страны достаточно сложно».

По оценке заместителя министра, дефицита индивидуальных средств защиты в медицинских учреждениях Карелии нет.

- Медицинский персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты, - сказала Матвеева.

Действительно, в большинстве поликлиник ситуация с масками пока не критичная. Главврач поликлиники № 4 Ольга Билко рассказала, что удалось запастись масками, которые производят карельские осужденные. По ее словам, главные врачи поликлиник Петрозаводска делятся масками, если кому-то не хватает. Большая партия масок, халатов, перчаток едет из Питера.

А вот врачи петрозаводской стоматологической поликлиники жалуются, что им на день выдают по одной маске, а количество перчатки строго соответствуют количеству записанных пациентов. Если перчатки рвутся, а это происходит не так уж редко, то заменить их нечем.

Озаботиться пошивом масок в ближайшее время придется не только родителям несовершеннолетних, но и юристам и адвокатам. На официальном сайте Арбитражного суда РК появилось следующее предупреждение:

- Ознакомление с материалами дела, получение судебных актов производится в исключительных случаях после предварительного согласования по телефону и с использованием защитной маски (иметь при себе).

Сложно даже предугадать, какие еще чудеса готовит нам жизнь в родной стране в условиях коронавируса, когда чиновники «все держат под контролем».