15 июля 2020, 10:54
Более шести тысяч случаев коронавируса выявлены за сутки в России
Оперативный штаб огласил свежие данные по ситуации с заболеваемостью Covid-19 в стране
За последние сутки в России коронавирус диагностирован еще у 6422 человек. Скончались 156 пациентов. Сумели выздороветь 10 424 человека, такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Больше всего новых заболевших в Москве - 628. В Санкт-Петербурге 264 новых случая, в Мурманской области - 187, в Архангельской области - 119, в Ленинградской области - 47.
Всего с начала пандемии в нашей стране коронавирус выявлен у 746 369 человек. Умерли 11 770 пациентов. Выздоровели 523 249 человек.