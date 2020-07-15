Более шести тысяч случаев коронавируса выявлены за сутки в России

За последние сутки в России коронавирус диагностирован еще у 6422 человек. Скончались 156 пациентов. Сумели выздороветь 10 424 человека, такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Больше всего новых заболевших в Москве - 628. В Санкт-Петербурге 264 новых случая, в Мурманской области - 187, в Архангельской области - 119, в Ленинградской области - 47.

Всего с начала пандемии в нашей стране коронавирус выявлен у 746 369 человек. Умерли 11 770 пациентов. Выздоровели 523 249 человек.