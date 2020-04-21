Жителям Карелии могут запретить выезжать на дачи на майские праздники

Глава Карелии обмолвился о возможном введении в республике еще более жестких мер в связи с распространением коронавирусной инфекции. Одна из них – запрет жителям республики выезжать на дачу на майские праздники. Такой вывод напрашивается из поста, который сегодня вечером опубликовал на своей странице Артур Парфенчиков в связи с новыми заболевшими COVID-19.

По его мнению, не все понимают серьезность угрозы, которую несет новая инфекция. Парфенчиков сообщил, что сегодня обратил внимание на большое количество людей на улицах и во дворах в период режима самоизоляции.

«Гуляют, собираются компаниями… В Москве, с ее населением, многократно превышающим численность жителей Карелии, индекс самоизоляции выше, чем у нас! Судите сами: в 18 часов индекс в Москве - 3,4, а у нас всего 3,1. А днем в республике он вообще снижался до 2,5!»,

- написал он.

«Друзья, мы что, хотим, чтобы этот режим был еще более жестким?»

- заладся вопросом Парфенчиков.

По мнению главы, если сейчас жители будут игнорировать правила самоизоляции, то произойдет всплеск заболеваемости.

«И тогда уж точно не то что о послаблениях и думать забудем, но придется применять еще более жесткие меры»,

- написал глава.

«Впереди – майские праздники, но как бы ни пришлось отменять все поездки на дачи»,

- добавил Парфенчиков. Он рекомендовал гражданам не выходить из дома без острой на то необходимости.

Фото: diz-cafe.com