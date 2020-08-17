Коронавирус в выходные нашли в 13 домах Петрозаводска

Согласно карте распространения коронавируса в Карелии, в Петрозаводске за два выходных дня обнаружено 13 домов, где проживают новые заболевшие.

В субботу адресов 11 (как и самих заболевших): пр. Октябрьский, 24; ул. Зайцева, 40; ул. Парниковая; ул. Антикайнена, 11; ул. Попова, 13А; ул. Чистая, 9; Лососинское шоссе, 21, к7; Лососинское шоссе, 23к3; ул. Балтийская, 73; ул. Нойбранденбургская, 6, корп. 1 и, ул. Петрова, 7

В воскресенье всего два адреса (на четверо заболевших): ул. Локомотивная, 15 и проезд Скандинавский, 2А.

Всего в Петрозаводске заболело 1371 человек.