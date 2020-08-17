Карельская молодежь выиграла гранты в престижном конкурсе

Конкурс проектов на соискание грантов прошел в рамках форума «Ладога», сообщает правительство республики.

Участники форума, молодые люди 18-30 лет, представляли социально значимые проекты в разных номинациях.

Петрозаводчанка Елена Чирказерова получит 430 тысяч рублей на проект «Фестиваль уличных видов танца «Онего Бит». Елена – основатель и руководитель хип-хоп проекта ПетрГУ TIMEZ, выпускница Института филологии ПетрГУ, специалист по работе с молодежью Центра молодежи Петрозаводска.

Второй победитель, Роман Диев, выиграл 650 тысяч рублей на проект «Гонка с препятствиями «Zebra-Race». Роман, уроженец Суоярви, работает в Санкт-Петербурге.

Поздравляем с победой!