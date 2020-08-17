17 августа 2020, 11:34
Карельская молодежь выиграла гранты в престижном конкурсе
Уроженец Суоярви и петрозаводчанка победили в грантовом конкурсе Росмолодёжи
На фото Елена Чирказерова справа
Конкурс проектов на соискание грантов прошел в рамках форума «Ладога», сообщает правительство республики.
Участники форума, молодые люди 18-30 лет, представляли социально значимые проекты в разных номинациях.
Петрозаводчанка Елена Чирказерова получит 430 тысяч рублей на проект «Фестиваль уличных видов танца «Онего Бит». Елена – основатель и руководитель хип-хоп проекта ПетрГУ TIMEZ, выпускница Института филологии ПетрГУ, специалист по работе с молодежью Центра молодежи Петрозаводска.
Второй победитель, Роман Диев, выиграл 650 тысяч рублей на проект «Гонка с препятствиями «Zebra-Race». Роман, уроженец Суоярви, работает в Санкт-Петербурге.
Поздравляем с победой!