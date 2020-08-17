Руководство ПФ готово ответить на вопросы жителей Карелии

Отделение Пенсионного фонда по Карелии с сегодняшнего дня в соцсети собирает вопросы для заместителя управляющего Юлии Ермаковой. Ответы обещают дать в видеозаписи.

«Вопросы можно оставлять в комментариях под этим постом. Обращаем ваше внимание на то, что ответы будут даны на вопросы по ОБЩИМ темам. Если вас интересует размер лично вашей пенсии либо какие-то другие конкретные вопросы, для ответа на которые потребуются персональные данные и сбор информации, то вы можете адресовать их в Отделение ПФР через официальный сайт Пенсионного фонда РФ и оставить свое обращение на странице сайта «Электронные услуги и сервисы ПФР» в разделе «Обращения граждан».



Просьба не указывать в комментариях свои персональные данные: СНИЛС, паспортные данные, точный адрес проживания и др.», - сообщает Пенсионный фонд.



Отмечается, что вопросы принимаются до 23 августа включительно, а видеозапись ответов будет размещена в той же группе.