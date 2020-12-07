Психоневрологические интернаты примут больных Covid-19 в Карелии

В Карелии отдельные помещения психоневрологических интернатов решили переоборудовать для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает официальный правительственный паблик «Республика Карелия».

Так, в Медвежьегорском интернате готовится изолятор на 21 койку со специальным шлюзом, где медперсонал будет переодеваться и проходить дезинфекцию. В изоляторе будут находиться пациенты с легкой формой коронавируса, остальных транспортируют в больницы.

Такие карантинные изоляторы подготовят в большинстве учреждений социального обслуживания республики.

Прибывающие в интернат пациенты две недели будут находиться в стационаре и только потом будут переходить в отделение. К ковидному изолятору предъявляются особые требования: он должен размещаться в специальном крыле, с отдельными входом и выходом, в шлюзах необходимы условия для процедуры санэпидконтроля. Фото regionsamara.ru