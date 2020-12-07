Жителям Карелии бесплатно раздадут 10 тысяч продуктовых наборов

В преддверии Нового года крупная российская торговая сеть проводит благотворительную акцию и раздает бесплатные продуктовые наборы малоимущим семьям с детьми и пожилым людям. Сегодня такие наборы добрались до Петрозаводска, сообщает пресс-служба главы Карелии.

В состав каждого набора включены восемь наименований продуктов питания длительного хранения, в том числе крупы, консервы, мука, подсолнечное масло, сахар. Всего будет сформировано 10 тысяч продуктовых наборов, которые будут развозить по адресатам волонтеры.

Наборы вручат, в первую очередь, малообеспеченным семьям с детьми, у которых среднедушевой доход составляет менее половины прожиточного минимума по региону, а также пенсионерам, находящимся на бесплатном социальном обслуживании в Центре социального обслуживания.

Карелия стала двадцатым регионом, до которого добралась эта благотворительная акция. Фото управления пресс-службы главы РК