Партия вакцины от коронавируса прибудет в Карелию в ближайшие дни

В декабре в Карелию поступят 532 дозы вакцины «Спутник V». Первые 200 доз прибудут в республику уже на этой неделе, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Минздрав РК уже направил заявку о дальнейших поставках вакцины в наш регион, отметили в оперштабе.

Специалисты уже отработали логистику по доставке вакцины до медицинской организации, также приобретено оборудование для хранения препарата. Напомним, вакцина «Спутник V» должна храниться при температуре минус 18 градусов. Первые в очереди на вакцинацию - медицинские работники, находящиеся в группе наибольшего риска по инфицированию коронавирусом. Иммунизация будет проводиться на добровольной основе.

С учетом наибольшей плотности населения и высокой заболеваемости коронавирусом в Петрозаводске начать прививочную кампанию планируется именно в столице Карелии.

О том, почему Карелия может «пролететь» с вакцинацией, читайте в нашем большом материале. Фото оперативного штаба по РК