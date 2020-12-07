Самый большой кинозал в Карелии открыли в Питкяранте

В Питкяранте в местном доме культуры открылся модернизированный кинозал «Феникс». Теперь жители города смогут смотреть фильмы в цифровом качестве, сообщает паблик «Республика Карелия».

Это пятнадцатый кинозал в республике, который был обновлен благодаря поддержке Фонда кино. Он самый большой в Карелии - вмещает 547 зрителей.

Кроме экрана и современного оборудования для кинопоказов, в зале установили новые кресла. Оценить комфорт зрители смогли уже в эти выходные: здесь показали российскую ленту «Комета Галлея».

В следующем году косметический ремонт запланирован и в зрительном зале обновленного кинотеатра, также для него закупят звуковое оборудование. Фото mycdn.me