Названы магазины Петрозаводска, нарушающие антиковидные правила

В Петрозаводске 3-4 декабря проведены очередные рейды по контролю за соблюдением ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Проверку провели сотрудники министерства экономического развития республики, сообщает пресс-служба ведомства.

Были проинспектированы 22 объекта различных сфер деятельности. Так, требования соблюдают: ресторан «Базилик» (Лесной пр, 47 Б), Танцевальный клуб «Рэгтайм» (Лососинское шоссе, 26) - он закрыт, «Олония» (Кузьмина, 37, Питкярантская 14 А), «Пятерочка» (ул. Кемская, 3, Первомайский, 36, Московская, 8), FixPrice (ул. Кемская, 3), «Перекресток» (ТЦ «Тетрис») (ул. Маршала Мерецкова, 11), «Звездный час» (Банкетный зал «Ариана») (Гоголя, 12), «Дикси» (Гоголя, 12), Кафе «Яблочное» (пр. Карла Маркса, 12), ТЦ «Добрыня» (Ровио, 11), Бар «Белые ночи» (Комсомольский пр, 17а) - закрыт.

Нарушения выявлены в магазине «Перекресток» (бул. Интернационалистов, 25), в магазинах «Магнит» (Варламова, 64, Промышленная, 10, Луначарского, 15, Ровио, 15А), Компьютерный центр (Горького, 25), «Дикси» (Анохина, 41).

Основные нарушения - отсутствие защитных экранов в кассовой зоне, стационарного диспенсера, мобильной стойки с кожным антисептиком на входе, выходе.

В ходе проверки ТЦ «Главный» в отношении одного из посетителей составлен протокол за отсутствие средств индивидуальной защиты. Фото Минэка РК