03 апреля 2020, 11:00
Артур Парфенчиков обратится к жителям республики в 13 часов
Глава Карелии может заявить об ослаблении режима всеобщей самоизоляции в республике
Глава Карелии Артур Парфенчиков сегодня выступит с обращением к жителям республики. Выступление губернатора запланировано на 13 часов, сообщает Телеграм-канал «Карельские лайки».
Существует вероятность, что Парфенчиков объявит о смягчении карантинных мер в Карелии. Подробности пока что не известны.
Напомним, с 1 апреля в республике действует режим всеобщей изоляции. Жителям запрещено покидать свои дома, кроме некоторых неотложных случаев. Также серьезно ограничено время продажи алкоголя.