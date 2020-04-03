Артур Парфенчиков обратится к жителям республики в 13 часов

Глава Карелии Артур Парфенчиков сегодня выступит с обращением к жителям республики. Выступление губернатора запланировано на 13 часов, сообщает Телеграм-канал «Карельские лайки».

Существует вероятность, что Парфенчиков объявит о смягчении карантинных мер в Карелии. Подробности пока что не известны.

Напомним, с 1 апреля в республике действует режим всеобщей изоляции. Жителям запрещено покидать свои дома, кроме некоторых неотложных случаев. Также серьезно ограничено время продажи алкоголя.