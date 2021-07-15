Ученые выяснили, что коронавирус может привести к импотенции

Согласно последним данным, даже после выздоровления коронавирус очень долго сохраняется в тканях полового члена. Американские ученые считают, что это может вызвать импотенцию. Статья об их исследовании опубликована в World Journal of Men’s Health.

Ученые подтвердили, что после перенесенной мужчиной коронавирусной инфекции работа мелких кровеносных сосудов нарушается. Это приводит к тому, что они хуже питают ткани кровью. Соответственно, нарушается работа органов. Речь идет в том числе и о функционировании полового члена.

Российские специалисты согласны с коллегами из США. Так, в Минздраве РФ полагают, что коронавирус вполне может передаваться и половым путем. Поэтому по сути это венерическая болезнь.

Кроме того, SARS-CoV-2 проникает в яички и поражает сперматозоиды, что может привести к бесплодию. Профессор московского НИИ им. Сербского Николай Кибрик рассказал изданию «Свободная пресса», что переболевшие мужчины порой испытывают проблемы в сексе.

Из-за общей астении эрекция становится слабой или наступает преждевременное семяизвержение. Кроме того, половое влечение в целом снижается. // Фото: drclinics