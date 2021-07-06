Специалисты выяснили, что коронавирус поражает репродуктивную систему

Специалисты российского Минздрава полагают, что коронавирусная инфекция может негативно влиять на репродуктивную функцию человека. Правда, такая возможность пока считается лишь гипотетической, сказано в методических рекомендациях министерства по организации медицинской помощи беременным и младенцам.

Перенесенный коронавирус способен поразить сперматозоиды у мужчин и яичники, эндометрий, ооциты у женщин, сообщили эксперты ведомства. Методические рекомендации они направили в регионы РФ.

В документе сказано, что у переболевших новым вирусом беременных женщин чаще случаются выкидыши, в среднем на 15-20 процентов.

Поэтому тем, кто носит ребенка и находится в группе риска по тяжелому течению болезни, советуют прививаться на 22 неделе. Российские вакцины в Минздраве называют безопасными для беременных, а тяжело протекающий коронавирус, напротив, угрожающим. //Фото: Kamila Stepien/Global Look Press